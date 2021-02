Karolina Gilon pokazała, jak mieszka. Wystrój powala na kolana

Karolina Gilon to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w show-biznesie. Jej kariera rozpoczęła się w 2013 roku. To właśnie wtedy 24-letnia wówczas dziewczyna z Mazur zdecydowała się dołączyć do serialu "Miłość na bogato". Dwa lata później zdecydowała się spróbować w "Top Model" i udało jej się. Karolina Gilon zajęła 4. miejsce. W 2016 r. zadebiutowała jako prowadząca "DeFacto" w TTV, a rok później pojawiła się w programie "Druga twarz" jako współprowadząca.