"Don Stanislao". Mocne słowa Młynarskiej po tym, co ujawniono

"Don Stanislao" to reportaż przygotowany przez Marcina Gutowskiego, a dotyczy zachowania kardynała Stanisława Dziwisza. W materiale pojawiają się kluczowe pytania: czy kardynał Dziwisz przez lata tuszował pedofilię, czy brał za to pieniądze i czy odcinał od tej wiedzy Jana Pawła II? Dziennikarz przedstawia udokumentowane przypadki tego, że Dziwisz miał wiedzieć o zarzutach o pedofilię wobec podległych mu księży, ale zaniechał działań, bądź podjął je za późno i bez wymiernych efektów.

Gutowski dociera do amerykańskiego dziennikarza Jasona Berry'ego, który twierdzi, że Dziwisz i kardynał Angelo Sodano otrzymywali duże sumy pieniędzy od Legionistów Chrystusa. Dziwisz miał dostawać po 50 tysięcy dolarów, żeby wprowadzać zamożnych ludzi na papieskie msze w prywatnej kaplicy Jana Pawła II w Pałacu Apostolskim.

Film wstrząsnął opinią publiczną. Pisaliśmy wam już o pierwszych reakcjach na to, co pokazało TVN24. Niektórzy widzowie nie byli w stanie obejrzeć "Don Stanislao" do końca.