Dominika Tajner oddała twarz w ręce ekspertów. Poprawiła policzki i usta

Dominika Tajner ma na swoim koncie kilka programów telewizyjnych. Wzięła udział w 1. edycji show "Agent. Gwiazdy", a także wraz z aktualnym wtedy mężem w 2018 r. wystąpiła w "The Story of My Life. Historia naszego życia". Największą popularność przyniósł jej program "Taniec z gwiazdami".