Dominika Gwit zaspokoiła ciekawość internautki. Zdradziła, ile przytyła w ciąży

"U mnie się akurat tak zdarzyło, że nie przytyłam nic. Cały czas ważę tyle sami ile ważyłam jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, więc najprawdopodobniej zeszczuplałam dosyć sporo. Ale u dziewczyn plus size często tak jest. Każdy organizm jest inny i akurat u mnie się tak wydarzyło. Wiem, że to jest normalne u osób, które mają zaburzenia metaboliczne tak jak ja. To się podobno często zdarza" - odpisała internautce Dominika, która jeszcze w tym roku przywita na świecie swoją pierwszą pociechę.