Dominika Gwit padła ofiarą oszusta. Podawał się za policjanta

Ostatnio Dominika Gwit miała dość nieprzyjemną sytuację, gdy odebrała telefon od osoby, która podawała się za policjanta. Jak się okazuje, był to oszust, próbujący wyłudzić pieniądze. "Podają się za policjantów CBŚP. Mówi facet, że dzwoni z komendy głównej i że ma dla mnie przykrą informację, że właśnie w tej chwili ktoś chce się włamać na moje konto, że oni to wykryli. Czyli informuje mnie, że jest zagrożenie, podaje się za człowieka, który jest w stanie mnie z tego wybawić" - zaczęła swój wpis aktorka.

Oszust miał kazać jej połączyć się z numerem sugerującym kontakt z policją. Przy okazji ujawnił swoje rzekome dane i numer odznaki policyjnej. "Każe mi zadzwonić w czasie rozmowy na *112, bo to numer policji i ja mam teraz potwierdzić jego tożsamość. On mnie informuje, że nazywa się Arkadiusz Nowicki i numer jego odznaki to KP74139. Oczywiście każdemu podaje inne dane, podejrzewam. (...) Nie daje mi sekundy na zastanowienie, manipuluje emocjami całkowicie. Ja w nerwach, w panice, nie wiem, co się dzieje, dzwonię na to *112" - relacjonuje Gwit.