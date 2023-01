Dominika Gwit odlicza dni do porodu. "Prosimy o modlitwę"

Gwit pochwaliła się ciążą w sierpniu. Opublikowała wtedy zdjęcie, do którego pozowała z mężem i skanem USG. Nie było wątpliwości, co to oznacza. "Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko. Nasza radość nie zna granic" - cieszyła się aktorka.