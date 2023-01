Dominika Gwit lada chwila zostanie mamą. Czego się boi? "Ledwo żyję"

- Całkowicie jestem pochłonięta wiadomymi sprawami i o niczym innym z mężem nie myślimy jak o powitaniu naszego synka na świecie. Ale ostatnio rozmawiała z rodzicami i tata pyta mnie, kiedy wrócę do pracy. Latem będę miała próby, zdjęcia do serialu. A tata mówi mi: "nie wytrzymasz, bez sceny? pół roku? nie wytrzymasz". Tak mi się marzyło, żeby zagrać na Dzień Kobiet spektakl "Dystans", gdzieś tu pod Warszawą, ale nie wiem, czy dam radę. Może w kwietniu, pośpiewać by człowiek trochę mógł, złapać trochę oddechu. To nie jest głupi pomysł - stwierdziła Gwit.