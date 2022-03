Niepokojący wpis Dominiki Barabas. Opisała brutalną interwencję policji

Mateusz Brzostowski, perkusista z zespołu Dominiki Barabas, kilka dni temu zaapelował do znajomych na Facebooku o rozpowszechnienie następującego posta: "Uwaga Poznań i okolice! Zaginęła osoba - Dominika Barabas [...]" - a do wpisu załączył zdjęcie wokalistki wraz z opisem, jak wyglądała w chwili zaginięcia. Prosił o kontakt z policją każdego, kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat artystki, którą widzowie mogą pamiętać chociażby z ósmej edycji programu "Must be the music" czy występów na festiwalu w Opolu.