Dom z "Pełnej chaty" sprzedany. Sąsiedzi protestowali

Charakterystyczny dom, w którym mieszkała rodzinka z "Pełnej chaty", pojawiał się w czołówce serialu i niektórych przerywnikach. Ale wszystkie sceny we wnętrzach były kręcone w studiu w Hollywood. Właściciel domu w San Francisco przed sprzedażą robił wszystko, by posiadłość kojarzyła się z serialem, co wywołało powszechne oburzenie sąsiadów.