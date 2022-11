Nie dom, a ruina. Synowa Villas komentuje

"Jest jakaś grupa fanów, która dostarcza tam przedmioty, które rzekomo miały należeć do Violetty. To izba falsyfikatów... Gmina zakupiła od szwagra Violetty jej prywatne zdjęcia, które są tam wystawione. Mąż tego nie popiera, bo naruszono jego dobra osobiste. Nie jest przeciwny temu miejscu, chce tylko, żeby to było z nim uzgadniane. Sąd rozstrzygnie, kto ma rację" - twierdzi Małgorzata Gospodarek.