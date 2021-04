Sąsiad podpalił dom bohaterki "Nasz nowy dom". Pani Beata zabrała głos

Kobieta nie posiadała się z radości, kiedy ujrzała swój nowy dom. Niestety to szczęście nie trwało zbyt długo. Po dwóch latach od programu jej dom spłonął. Co najważniejsze, żaden z domowników nie ucierpiał, ale doszczętnie spłonął cały dobytek rodziny. Okazało się, że podpalił go bliski znajomy rodziny. - Nigdy nie podejrzewałam, że zrobi coś takiego! Traktowałam go jak przyjaciela. Pomagał nam przy rąbaniu drewna, ufałam mu - mówiła w rozmowie z "Faktem".