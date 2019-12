Dołącz do akcji! Kupując miesięcznik "Zwierciadło" wspierasz Centrum Zdrowia Dziecka

Z każdego sprzedanego egzemplarza styczniowego wydania miesięcznika Zwierciadło, wydawnictwo przeznaczy 1 zł na zakup pojazdu do transportu medycznego w tym: krwi, leków, narządów do przeszczepu i żywienia pozajelitowego dla Centrum Zdrowia Dziecka.

Pomagać. Widzieć drugiego człowieka. Jego potrzeby, jego problemy. O tym, że pomagać warto, przypominamy sobie często pod koniec roku, ale są osoby, które robią to na co dzień. Tak jak nasze okładkowe bohaterki: Anna Lewandowska i Małgorzata Kożuchowska. Wspierają m.in. dzieciaki z Centrum Zdrowia Dziecka. Dlaczego to jest ważne w ich życiu? Jak pomaganie zmienia nas samych? Opowiadają o tym Alinie Gutek.