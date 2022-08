Doda zachwyciła w Kielcach seksowną kreacją. Wyeksponowała swoje zgrabne nogi w krótkiej sukience

Dla Dody to bardzo pracowite wakacje. Nie dość, że artystka kończyła kompletować utwory na swoją najnowszą płytę, to przygotowuje się do premiery swojego nowego reality-show "Doda. 12 kroków do miłości", które zadebiutuje na antenie Polsatu w sobotę 3 września. Doda zapowiedziała, że randki, na które będzie chodzić podczas programu z mężczyznami, będą bardzo różne oraz zaskakujące. Dowiemy się też, jaka Doda jest prywatnie i zajrzymy za kulisy jej pracy.