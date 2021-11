Doda wyjedzie z Polski. Kocha nasz kraj, ale musi go opuścić

"Każdy, kto ma schorzenia takie jak ja, wie, że pogoda, jaką mamy teraz, to najgorszy okres w roku ze względu na dyskomfort i bóle reumatyczne. I to nie jest miłe. Wysoka temperatura, słońce, które rozgrzewa kości, to coś ratującego i uśmierzającego ewentualny ból. Ale ja, tak szczerze mówiąc, już się do tego bólu przyzwyczaiłam. Zwłaszcza, że dużo ćwiczę, zdrowo się odżywiam" – wyjaśnia Doda na łamach "Super Expressu".