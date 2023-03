Doda wygarnęła uczestnikom "Love Island". W sieci wrze jak nigdy

Na instagramowym profilu "Love Island" zawrzało. Nic dziwnego, takiej sytuacji w programie jeszcze nie było. We wcześniejszych edycjach uczestnicy też mogli poznać opinie widzów na ich temat, ale nie było to okraszone tak dosadnym komentarzem prowadzącej. Doda jednak przyznała, że musi trochę namieszać, ale po to, by dać islandersom przestrzeń do autorefleksji. I być może tak się stanie. Jednak zdaniem wielu fanów programu, starcie uczestników z Dodą jeszcze bardziej zachęciło widzów do hejtu.