Doda w wersji "cała na różowo". "Mierzi mnie stereotypowe patrzenie na ten kolor"

Piosenkarka dołączyła do zdjęć również wpis. "Pomijając fakt, że od samego początku mojej kariery nudzi i mierzi mnie stereotypowe patrzenie na kolor różowy i przypisywanie "nosicielkom" infantylności i głupoty, to dobrze wiedzieć,że w koloroterapii pobudza on do optymistycznego myślenia, uspokaja emocje, poprawia samopoczucie, wprawia w dobry nastrój" - podpisała fotografie Doda. Co jak co, ale trzeba przyznać, że Doda cała w różu wygląda naprawdę świetnie!