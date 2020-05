Doda chce wystąpić w "The Voice of Poland". "TVP się nie zgadza"

W ostatnich latach Doda rzadko była gościem jakiekolwiek telewizji. Jej marzeniem jest udział w "The Voice of Poland".

Niedawno Telewizja Polska poinformowała widzów, że ruszają castingi do kolejnych edycji programów "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids". Cały czas nie wiadomo, które gwiazdy zasiądą w jury w poszczególnych formatach.

Ostatnio Doda opublikowała na Instagramie zdjęcie z samochodu. Pod postem wywiązała się dyskusja na temat udziału wokalistki w show "The Voice of Poland". Fani dopytywali, czy piosenkarka pojawi się w TVP, czy nie. Podobno wielbiciele gwiazdy na profilu programu pisali komentarze, że marzą o tym, aby Doda wystąpiła w roli trenera.

Jedna z fanek napisała, że jej wpisy zostały skasowane.

- Niech każdy wchodzi na stronę www.tvp.pl/kontakt i klika w główne anteny TVP, i wypełnia formularz, w którym pisze, że chce Dorotę "Dodę" Rabczewską na trenera "The Voice of Poland". Nie ma limitu, można wysyłać, ile się chce formularzy, tylko trzeba odświeżać stronę po wysłaniu formularza - nawoływał inny fan.

Doda też zabrała głos.

- "The Voice" chce mnie na trenera, TVP się nie zgadza - napisała szczerze.

W rozmowie z Plotkiem, Rabczewska zdradziła, że udział w "The Voice of Poland" to jej marzenie.

- Ależ moim marzeniem jest wystąpić w "The Voice" - to nie jest pytanie do mnie. Proszę zapytać Kurskiego - powiedziała.