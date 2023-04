Doda w przejmującym teledysku. Opowiada o przebytej depresji

"Otaczają mnie ludzie,którzy wciąż czegoś oczekują, wymagają i żądają. Ludzie,którzy oceniają drugiego człowieka powierzchownie, dokładnie tak jak ze zdjęcia, nie zaglądając w jego serce. Stąd metafora budki zdjęciowej do której wrzuca się monetę i liczy jedynie na efekt, który ma uszczęśliwić jedynie ich samych. Często moim kosztem. Zgadzając się na to, w umyśle rozgrywa się prawdziwe piekło. Jedynym sposobem, by wyjść z tej matni jest odnalezienie osoby, która Cię uratuje, która to zatrzyma, która nie będzie chciała od Ciebie nic poza twoim spokojem, a tą osobą jesteś ty sam. Jedyna osoba, która może wskazać drogę do pomocy i odnalezienia własnego szczęścia. Choć to trudne, wyciągnij do siebie rękę…" - powiedziała Doda.