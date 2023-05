Doda szczerze o relacji z Miszczakiem. "Nie wiem, dlaczego to jest przemilczane"

- Polsat to dla mnie stacja matka, ja tu zaczynałam i czuję się tutaj bardzo dobrze. Te festiwale w porównaniu do innych mają zupełnie inną energię. My się wszyscy czujemy tutaj naprawdę jak w rodzinie - wyznała Doda w audycji "Marcin Śpiewa z Gwiazdami" w Polish Radio London.