Doda, puste krzesła i żenujące momenty. Rozpoczął się Polsat SuperHit Festiwal

Występ Dawida Kwiatkowskiego był jednym z najjaśniejszych punktów piątkowego koncertu. Ale to Doda jako pierwsze najmocniej rozgrzała publiczność. Na scenę "wjechała" na motocyklu ułożonym z grupy tancerzy, co przywodziło na myśl pomysł stojący za kultowym horrorem "Ludzka stonoga". Mimo tego żenującego wstępu Doda dała czadu i porwała tłumy. A po piosence "Szansa" prowadzący odegrali scenkę, po której Doda "spontanicznie" dołączyła do ich grona i współprowadziła galę.