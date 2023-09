Doda przygotowała gratkę dla fanów. Premiera show to nie wszystko

"Zaraz po programie rusza kolejna PULA BILETÓW! Ostatnie rozeszły się w moment, bądźcie! ️Zapraszam również do zostawienia swoich komentarzy i pierwszych emocji mając na uwadze, że to REALITY, nie laurka, jak w życiu - słodko, gorzko i ostro… ale na pewno nie bez smaku" - zapowiedziała z dumą we wpisie.