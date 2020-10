Doda pójdzie do szkoły? Filmowcy ją namawiają

Niebawem na ekrany trafi film Dody "Dziewczyny z Dubaju" . Ekranizacja bestselleru pod tym samym tytułem powstała pod reżyserskim okiem Marii Sadowskiej. Doda , która wraz z mężem jest jego producentką, poważnie myśli jednak o tym, by pójść w ślady koleżanki z branży i tak jak Sadowska , poza muzyką, zająć się także filmem. Tym bardziej, że jak zdradziła "Super Expressowi", wiele osób uważa, że ma dryg do pracy za kamerą.

Doda weszła na plan swojego filmu. Pokazała pierwsze ujęcia

- Bardzo lubię to robić. Współreżyserowałam wszystkie swoje teledyski, do wszystkich napisałam scenariusz, tak samo jak i do moich tras koncertowych. Ale żeby myśleć m na poważnie, przekonali mnie ludzie, których spotkałam na planie filmu „Dziewczyny z Dubaju”. Obserwowali mnie podczas pracy i zupełnie niezależnie od siebie namawiali do tego. A ja lubię nowe wyzwania i rozwój, wiec kto wie? Może pójdę w ślady Marii Sadowskiej, która też mnie do tego namawia - stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem".