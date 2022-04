Doda ocenia szanse Krystiana Ochmana. "Eurowizji nie da się przewidzieć"

– Po tym, jak wygraliśmy miss świata, swoją drogą to dziwne, że odbiło się tak małym echem, a to największy sukces od czasów Kręglickiej, pomyślałam, że skoro są to konkursy polityczne, to może zdarzy się tak, że dadzą temu Krystianowi wygrać. Będą głosować na Polskę, bo jesteśmy najbardziej wspierającym krajem, najbardziej pomagamy Ukrainie (…) może tak będą chcieli nas wyróżnić, że nas nagrodzą – dywagowała w wywiadzie.