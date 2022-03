Doda obraziła się na 10 lat. Jurek Owsiak obiecuje, że będzie "wysuwał głowę"

"Do tej pory mam blok w TVN i nawet WOŚP, gdzie pomagałam Jurkowi Owsiakowi od 14. roku życia. […]. Ja zawsze byłam z nim ramię w ramię i moja sukienka była licytowana za kolosalną sumę. On zaprosił mnie jak zwykle do studia i pocałowałam klamkę, nie wpuścili mnie do TVN i Jurek się za mną nie wstawił" – tak piosenkarka wspominała w "Hajt Parku" traumatyczne przeżycie.