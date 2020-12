Doda nie do poznania. Fani: "Ale grafik przegiął z Photoshopem"

Kilka lat temu Doda przeszła metamorfozę. Porzuciła kiczowate stylizacje, różowe sukienki, sztuczną opaleniznę i tipsy. Nigdy nie zrezygnowała jednak ze swojej największej miłości - butów. I to nie byle jakich. Ważne, by były naprawdę ekstrawaganckie, jedyne w swoim rodzaju, najlepiej z metką zagranicznego projektanta. I najważniejsze - jak najwyższy obcas. Choć wokalistka wciąż lubuje się w odważnych kreacjach i uwielbia skupiać na sobie uwagę, robi to z większym wdziękiem i klasą.