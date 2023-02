Doda mówi o nowym reality show. "Ma ściągnąć również hejterów"

Przed laty Doda i Agnieszka Woźniak-Starak ostro się pokłóciły. Między celebrytkami miało dojść nawet do szarpaniny na jednej z imprez. Wtedy Edward Miszczak stanął po stronie Woźniak-Starak, a Doda stała się w TVN persona non grata. Teraz Miszczak przeszedł do Polsatu, gdzie Doda często się pojawia. Daje koncerty, a nawet miała swoje własne reality show "12 kroków do miłości".