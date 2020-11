Doda ma nowego narzeczonego? To gwiazda telewizji z USA

Rok 2020 wywrócił świat do góry nogami, ale takiego obrotu spraw w życiu miłosnym Dody chyba nikt się nie spodziewał. Polska gwiazda chwali się na Instagramie zdjęciami i filmikami z zagranicznych wakacji, na które poleciała z koleżanką. Ale najwyraźniej nie tylko. Niejaki Max Hodges zaczął wrzucać na swój profil zdjęcia z Dodą, sugerując, że łączy ich poważna relacja.

Zapewne wielu z was zadaje sobie pytanie, kim jest ten Max Hodges? Amerykanin ma 39 lat i jest od lat ściśle związany z tamtejszym show-biznesem. Przedstawia się go jako aktora i muzyka. Największą rozpoznawalność zyskał jednak dzięki udziałom w programach telewizyjnych.

Najpierw przez kilka lat pojawiał się w "TMZ on TV" (TMZ to najważniejszy portal plotkarski w USA). Później brał udział w randkowym reality show "The Millionaire Matchmaker", gdzie samotni bogacze i bogaczki spotykały się z wyselekcjonowanymi partnerami.