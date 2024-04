Disney+ też ukróci oglądanie za darmo. Ekspert ocenia ten krok. Wskazuje na pewne ryzyko

Koniec z dzieleniem kont. Najpierw zrobił to Netflix, teraz do walki z osobami, które umawiają się z innymi, żeby płacić mniej, przystępuje inny ważny serwis streamingowy, Disney+. Jego dyrektor generalny, Bob Iger, zapowiedział to już kilka dni temu - mówił w amerykańskich mediach, że proces usuwania wieloosobowych kont, używanych przez osoby nieżyjące we wspólnym gospodarstwie domowym, rozpocznie się na początku czerwca. Najpierw pilotażowo objąć ma kilka krajów, a potem rozszerzyć się na resztę świata.