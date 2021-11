Disney pochwalił się świąteczną reklamą. Szybko musiał wyłączyć komentarze

"Nowy tata" to kolejny rozdział historii Disneya zapoczątkowanej w ubiegłorocznym spocie "Czas, by być razem", która jest opowieścią o tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W kontynuacji poznajemy dalsze losy dorosłej już Nicole (wnuczki z poprzedniej reklamy) i jej rodziny, która przygotowuje się do świąt.