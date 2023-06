Disney+ po roku w Polsce. Ilość nie zawsze szła w parze z jakością

Potknięcia i skarby

Ale Disney+ to nie tylko Myszka Miki, Jedi i superherosi. W przypadku nowości przypomniał nam o tym "Willow", czyli kontynuacja klasyki fantasy z 1988 r. Niestety był sporym rozczarowaniem, co doprowadziło do bezprecedensowej sytuacji, w której Disney nie tylko przekreślił możliwość nakręcenia kolejnego sezonu, ale po prostu usunął swój własny serial zaledwie kilka miesięcy po starcie. Taki sam los spotkał "Potężne kaczory". Serialowa kontynuacja familijnego hitu z lat 90. co prawda doczekała się dwóch sezonów, ale pod koniec maja zniknęła z oferty streamingowej.