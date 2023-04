Dietetyczka z TVN o papieskich kremówkach w pendolino. "To wszystko nie wygląda dobrze"

Dr Wanda Baltaza: O matko! Jaki on długi. A tak na poważnie: to naprawdę pierwszy sygnał, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Im dłuższy skład, tym bardziej należałoby zrezygnować z takiego produktu. To tak na pierwszy rzut oka. A zagłębiając się dokładniej - mnóstwo tu produktów tłuszczowych: margaryna, mleko pełne, śmietana, a to przecież podstawowe źródło cholesterolu, szkodliwego dla naszych organizmów. Jest tu też cukier, masa jajeczna. To wszystko nie wygląda dobrze.