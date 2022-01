Diametralna różnica. Tak "Wiadomości" i "Fakty" mówiły o pieniądzach dla chorej kobiety

- Kolejny raz dzięki setkom fantastycznych ludzi udało się kogoś uratować. Bo udało się zebrać ogromną sumę. I to wspaniale, bo jakby dziwnie to nie zabrzmiało, czasem życie można kupić. Jego cena, to cena leku. Los Ani poruszył wszystkich, którzy ją poznali. Tylko czy pospolite ruszenie nie za często wyręcz ministerstwo? – mówił Piotr Kraśko w "Faktach".