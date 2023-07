Diagnoza wstrząsnęła Karoliną Pisarek. Do operacji nie doszło

- Dziś już wiem, że jest o wiele lepiej, bo moja torbiel jest już o połowę mniejsza. [...] Co było spowodowane tym, że była tak duża? Kilku neurochirurgów mogło mi to przybliżyć, natomiast żaden z nich nie był do końca pewien. Zaczęłam przyjmować odpowiednie hormony i dziś jest ok. - stwierdziła Karolina Pisarek.