Diabelska wyspa. Koszmarne zesłanie, z którego nie było ucieczki

Od 1852 przez ponad sto lat na tym skrawku lądu niedaleko Gujany znajdowała się francuska kolonia karna, dedykowana najgroźniejszym przestępcom. Choć trafiali tu skazańcy z długoletnimi wyrokami, dla większości odsiadka kończyła się po roku – plagi nietoperzy "wampirów”, choroby tropikalne, brutalne praktyki służb więziennych, głód i wycieńczające prace to tylko niektóre z powodów wysokiej śmiertelności wśród więźniów.

Z ponad 60 000 osadzonych na wyspie mężczyzn, przeżyło… mniej niż 2000. Część zginęła podczas próby ucieczki, która z góry skazana była na niepowodzenie. Nawet jeśli komuś udało się umknąć uwadze strażników, do pokonania pozostawały kilkunastometrowe klify u wybrzeża wyspy, szalejące fale oceanu oraz stada krążących wokół wyspy rekinów.

Diabelska Wyspa służyła jako miejsce zesłania szczególnie niewygodnych więźniów politycznych , a najsłynniejszym z nich był z pewnością kapitan Alfred Dreyfus, niesłusznie oskarżony o szpiegostwo – na zesłaniu przebywał od 1894 do 1899 roku (z zarzutów oczyszczono go całkowicie dopiero w 1906 r.). Na wyspie wylądował też między innymi anarchista Clément Duval.

Podkarmiał go potajemnie przyjaciel z zesłania – genialny fałszerz Louis Dega. Wyszło to na jaw, a kiedy Papillon nie chciał zdradzić, skąd ma dodatkowe jedzenie – wylądował na dwa lata w ciemnicy. Wyszedł z niej ledwie żywy, na ostatnich nogach, śmierci wyrwał go jednak Dega, nieźle już na Diabelskiej Wyspie ustawiony.