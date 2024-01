"Detektyw: Kraina nocy" i inne najbardziej wyczekiwane filmy i seriale 2024

Mroźne otoczenie, mroczna atmosfera, tajemnicze zniknięcie grupy naukowców i bohaterka grana przez Jodie Foster, która stara się ich odnaleźć. Widzieliśmy najbardziej wyczekiwany serial HBO, ale nie po to, byście wy nie musieli. Raczej po to, by powiedzieć wam, dlaczego warto. No właśnie, dlaczego?