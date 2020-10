"Strzykaweczka" zamiast snu. To jedyne wyjście

Anna Dereszowska jest zapracowaną gwiazdą. Na dodatek, jak to w show-biznesie, musi wyglądać rewelacyjnie. Nawet gdy kładzie się w nocy, by wstać z samego rana. We wpisie na swoim instagramowym profilu aktorka przyznała, że niełatwo jest prezentować się kwitnąco, gdy brakuje snu. Co więc robi? Liftingi. Na szczęście nie chodzi pod nóż.