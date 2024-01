Założyła suknię z ptakiem. A i tak wyglądała świetnie

Druga część, jak sama nazwa ("Capote vs. The Swans") wskazuje, skupia się na napiętych relacjach Trumana Capote'a z jego przyjaciółkami. A wszystko przez to, że pisarz w 1965 r. opublikował opowiadanie, które w mizernie maskowany sposób opowiadało o kobietach z wyższych sfer, będących jednocześnie jego bliskimi znajomymi. Po tym, jak dzieło trafiło do obiegu, wiele z nich odwróciło się od artysty.