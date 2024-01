1 z 4 Demi Moore jak czarno-biały łabędź. 61-latka zaszalała z suknią

We wtorek 23 stycznia w Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera serialu "Feud: Capote vs. The Swans". Jedną z jego gwiazd jest Demi Moore, która przybyła na wydarzenie w "ptasiej" sukni z piórami i bez ramiączek.