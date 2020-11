Kompletnie zmieniła wizerunek. Jej eks nie mógł tego nie skomentować

Demi Lovato przeszła metamorfozę!

Swoje pięć groszy dodał również były partner Demi Lovato, Max Ehrich, który nawiązał do jej wystąpienia na rozdaniu nagród E! People's Choice Awards. Piosenkarka w swoim monologu powiedziała, że "ten rok był najdłuższymi trzema latami jej życia". - [...] Robiłam to, co robili inni. Weszłam w tryb 'lockdownu' i zaręczyłam się. Zaczęłam malować, robić zdjęcia [...]. Obejrzałam siedem sezonów 'Pretty Little Liars', zerwałam zaręczyny [...].