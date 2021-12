Decyzja zapadła. Armenia zorganizuje kolejny konkurs Eurowizji Junior

Kolejny konkurs Eurowizji Junior za nami. Wiele emocji wzbudzał szczególnie wśród polskich widzów, którzy kibicowali Sarze James. Reprezentantka Polski była typowana jako jedna z faworytek, co wśród fanów konkursu wzbudziło niemały apetyt na kolejne zwycięstwo. Przypomnijmy, że w poprzednich latach to my dwa razy z rzędu triumfowaliśmy, dzięki Roxie Węgiel i Viki Gabor. I rzeczywiście, Sara zaszła daleko i zajęła wysokie, drugie miejsce.