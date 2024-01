Decyzja trenerów oburzyła widzów. "Jury do dymisji"

61-letni Łodzianin zaśpiewał piosenkę Robbiego Williamsa "Angels". Swoim wykonaniem zachwycił widownię, czego nie można powiedzieć o jury. Żaden z trenerów nie odwrócił się do uczestnika, by zaprosić go do swojego zespołu. Trenerzy nie omieszkali się za to podzielić szeregiem uwag, co do występu wokalisty.