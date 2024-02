Dawno nie było tak dobrze. Głośne premiery na Netfliksie tuż-tuż

W centrum fabuły znajduje się nieznane dotąd oblicze gwiazdora porno oraz jego skomplikowana historia sięgająca aż do okresu dzieciństwa. Poznamy jego rodzinę, młodość oraz podejście do miłości, a także dowiemy się, co popchnęło go ku karierze w tej jakże lukratywnej, ale nieszanowanej branży.