Dawid Podsiadło zrobił to po mistrzowsku. Fani na koncercie oszaleli

Nie to jednak było najważniejsze. To, co "zrobiło" ten wieczór, to umiejętność wsłuchania się Dawida w tłum i nawiązanie z nim dialogu, który momentami wyglądał jak rozmowa dwóch osób, świetnie znających się i rozumiejących, przy stole. Podsiadło żywo reagował na okrzyki, prośby i wyznania publiczności, a ona odpowiadała mu w najpiękniejszy możliwy sposób. Najlepszym tego przykładem było to, co wydarzyło się podczas piosenki "mori". Dawid usiadł przy fortepianie i rozpoczął tą "smutniejszą, bardziej nostalgiczną" część koncertu. Fani od pierwszych taktów wiedzieli, że to jeden z najbardziej osobistych utworów Podsiadło, mówiący o sprawach ostatecznych. Torwar pogrążył się w ciemności, a fani zadbali o nastrój, zapalając światełka w telefonach. Przejmujący tekst i wykonanie wzbudziły zachwyt.