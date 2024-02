Miałby dziś 47 lat. Herbuś zdradziła, czego pragnął przed śmiercią

Ozdoba zmarł w tajemniczych okolicznościach jesienią 2022 r. Miał 45 lat i wiadomo, że zmagał się z depresją. Kiedy matka potwierdziła publicznie śmierć syna, zaczęły pojawiać się kolejne pytania. Między innymi o to, kiedy dokładnie zmarł celebryta i co sprawiło, że doszło do tragedii.