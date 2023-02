Dawid Kwiatkowski na celowniku trenerów "The Voice Kids". Poszło o jego sylwetkę

Dawid Kwiatkowski już po raz szósty będzie trenerem w popularnym talent show telewizyjnej Dwójki. Kiedy wokalista zaczynał swoją przygodę z programem miał 22 lata. Dziś trener "The Voice Kids" ma 27 lat i wygląda zupełnie inaczej niż przed laty. Wielka metamorfoza Dawida Kwiatkowskiego nie umknęła uwadze Cleo oraz Tomsona i Barona. W najnowszej edycji atletyczna sylwetka piosenkarza niejednokrotnie będzie tematem dyskusji i przekomarzanek między trenerami. Przekonajcie się, co mają do powiedzenia.