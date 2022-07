Dawali jej 12 m-cy. Chora na nowotwór spełniła kolejne marzenie. Tym razem w BBC

Nuttall jest ambasadorką organizacji The Brain Tumour Charity, a ostatnio dołączyła też do zarządu innej fundacji charytatywnej, której celem jest uczynienie w przyszłości z glejaka choroby uleczalnej. W swojej działalności Laura szerzy świadomość na temat chorób mózgu i zbiera fundusze dla organizacji charytatywnych zajmujących się ich leczeniem. Oby mogła to robić jak najdłużej.