David Schwimmer o reaktywacji "Przyjaciół". Nie chce widzieć tylko białych aktorów

Choć od zakończenia zdjęć do serialu "Przyjaciele" minęło już 16 lat, wielu ciągle wierzy w reaktywację kultowej produkcji. David Schwimmer, czyli Ross, w najnowszym wywiadzie powiedział, co myśli o takim wskrzeszaniu legendy.



- Myślę, że wszyscy myślimy tak samo: po co mieszać w zakończeniu serialu, które uznaliśmy za właściwe? Nie chcę robić niczego tylko dla pieniędzy – powiedział aktor grający Rossa. – To musiałoby mieć twórczy sens, a nic, co nam do tej pory prezentowano, nie miało sensu.