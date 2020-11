David Lynch stworzy serial dla Netfliksa. Kontynuacja "Miasteczka Twin Peaks"?

To nie pierwszy raz, gdy mówi się o współpracy Lyncha z Netfliksem. W kwietniu poproszono reżysera, by wypowiedział się na temat plotek w rozmowie z The Hollywood Reporter. Wypowiedział się jednak bardzo wymijająco, nie potwierdzając, ani zaprzeczając doniesieniom. Wymówką była wówczas raczkująca pandemia koronawirusa.

Kilka miesięcy temu David Lynch zapowiedział za pośrednictwem swojego kanału na YouTube, że jest w trakcie pracy nad czymś nowym. "Nadchodzi coś, co sprawi, że będę miał mniej czasu na mój youtubowy kanał" – przyznał reżyser w rozmowie z The Daily Beast. Ostatnio odniósł się też do tego tematu w jednym z internetowych wywiadów. "Pewności nie mam, ale najprawdopodobniej nakręcę jakiś film albo kontynuację jednej z poprzednich historii" – wyznał. Nie sprecyzował jednak, o co chodzi, co podsyciło spekulacje fanów dotyczące kolejnej odsłony "Miasteczka Twin Peaks".