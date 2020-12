Za nim głośne rozstanie z Trójką. Anna Kalczyńska nie mogła tego nie skomentować

Dariusz Rosiak został uhonorowany podczas tegorocznej Gali Grand Press. Zdobył tytuł Dziennikarza Roku. Ze słowami uznania pośpieszyła mu w mediach społecznościowych Anna Kalczyńska. Dziennikarka niezwykle ceni Dariusza Rosiaka nie tylko za jego profesjonalizm i wieloletni dorobek, ale także upór i determinację, którymi wykazał się szczególnie w ostatnim czasie. Dariusz Rosiak bowiem przez lata związany był z radiową Trójką. To tam prowadził cenioną, autorską audycję "Raport o stanie świata".

Z początkiem roku współpraca z radiem skończyła się głośnym rozstaniem . W połowie stycznia Dariusz Rosiak poinformował, że Polskie Radio nie przedłużyło mu umowy i znika z anteny. Dziennikarz nie poznał powodu tej decyzji. "Po 13 latach pracy w Polskim Radiu został przez nowe władze zwolniony. Tak, z dnia na dzień" - wspomina we wpisie Anna Kalczyńska.

Dziennikarka podkreśla jednak, że Rosiak wówczas zaprezentował imponującą postawę. Przede wszystkim się nie poddał. Nie zrezygnował ze swojej audycji, ale zawalczył o to, by wciąż ją realizować. Przeniósł się do sieci.