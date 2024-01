Wraca do "Teleexpressu" po 35 latach. "Bardzo się ucieszyłem"

- Wróciłem do korzeni. "Teleexpress" był moją pierwszą redakcją. Teraz, po 35 latach, znów tu jestem. Jak to jest? Radośnie. Nie da się wymazać tego, zawodu, który siedzi w człowieku tyle lat - powiedział serwisowi Wirtualnemedia.pl, dodając, że bardzo ucieszył się, gdy został zwerbowany przez Danutę Dobrzyńską (nowa szefowa "Teleexpressu", która wróciła do TVP po 8 latach).